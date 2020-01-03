تبرعات حملة ترامب الانتخابية تضعه في صدارة سباق الرئاسة

الجمعة 3 يناير 2020

أعلنت حملة الرئيس دونالد ترامب، الخميس، أنها جمعت 46 مليون دولار في الربع الأخير من عام 2019 لتصل مجمل الأرقام التي جمعتها العام الماضي إلى 143 مليون دولار.



وبحسب حملة ترامب، فأن الرئيس الجمهوري حصل على أموال غير متوقعه فاقت الجميع بينما كان الكونجرس يعمل على التوصية بعزل الرئيس من قبل مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.

وقالت الحملة إن إجمالي ما حصل عليه ترامب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2019 أكبر بكثير من الإجمالي الذي أعلنه حتى الآن أي مرشح ديمقراطي.

وأكد براد بارسكال ، مدير حملة ترامب: "جمع التبرعات غير المسبوق دليل على الدعم الشعبي الواسع للرئيس ترامب وسجله المتميز في الإنجاز نيابة عن الشعب الأمريكي".

وأضاف بارسكال، أن الرئيس ترامب استفاد من التحقيق الذي أجراه المشرعون الديمقراطيون وصوتهم في نهاية المطاف بتهمة المساءلة من أجل حشد قاعدته من المؤيدين لجمع التبرعات.

وكان الكونجرس الأمريكي قد صوت مرتين في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالتوصيه لعزل الرئيس ترامب، الأولي كانت بدافع إساءة استخدام السلطة والثانية كانت عرقلة الكونجرس.

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وفي وقت سابق يوم الخميس، كشفت حملة السناتور بيرني ساندرز أنه جمع أكثر من 34.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الماضي.

وهو ما يضع ساندرز في صدارة المرشحين الديمقراطيين في جمع التبرعات.

وجاء في المرتبة الثانية عمدة ساوث بند السابق بيت بوتيجيج 24.7 مليون دولار، بينما قالت حملة رجل الأعمال أندرو يانج إنها جمعت 16.5 مليون دولار في هذا الربع.

ولم تكشف حملات نائب الرئيس السابق جو بايدن والسناتور إليزابيث وارين النقاب عن جمع التبرعات.

ويذكر آن عمدة نيويورك السابق مايك بلومبرج، الذي تأخر دخوله إلى السباق الديمقراطي، لديه ثروة شخصية تقدر بنحو 54 مليار دولار ويمول حملته بنفسه.

وكان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد جمع ما يعادل 81 مليون دولار كرقم اجمالي في حملته الانتخابية للولاية الثانية.