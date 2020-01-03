روسيا تطلق سلاحا نوويا جديدا يفوق سرعة الصوت

الجمعة 3 يناير 2020

أطلقت روسيا رسمياً سلاحاً نوويًا جديدًا مروعًا، أطلقت عليه اسم Avangard ، والقادر على قتل ملايين الأشخاص فى لحظة، إذ يمكن لصاروخ بوتين الجديد أن يسافر بسرعة عالية لدرجة أنه يجعل الدفاعات الصاروخية التقليدية عديمة الفائدة تمامًا، وتم نشر أول وحدة للصواريخ مزودة Avangard بعد عيد الميلاد مباشرة.



وقال وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو فى وقت لاحق فى مؤتمر بالهاتف مع قادة الجيش: "أهنئكم على هذا الحدث التاريخى للجيش والأمة بأكملها"، وقالت موسكو إنه لا توجد دولة أخرى لديها القدرة على إطلاق أسلحة نووية. Avangard.

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ووفقا لموقع "مترو" البريطانى، يصعب اعتراض Avangard ، كما يمكنه أن يسير بسرعة أكبر 27 مرة من سرعة الصوت، قبل إطلاق انفجار ضخم أقوى أكثر من 100 مرة من قوة القنبلة التى قضت على هيروشيما.

وأوضح بوتين عشية عيد الميلاد، إن روسيا تتقدم الآن على منافسيها فى تطوير أسلحة جديدة، وقال: "الآن لدينا وضع فريد من نوعه فى التاريخ الحديث عندما يحاولوا اللحاق بنا، وليست هناك دولة واحدة تمتلك أسلحة تفوق سرعة الصوت، ناهيك عن أسلحة ذات سرعة تفوق سرعة الصوت تتراوح بين القارات".

ويعد Avangard هو نظام مكون من جزأين يتضمن صاروخًا كبيرًا ومركبة، إذا أسقطت على لندن على سبيل المثال، فستتسبب فى كرة نارية واسعة النطاق تقتل أعدادًا كبيرة من الناس، كما تستطيع المركبة تغيير اتجاهها أثناء السير ويمكن أن تصل إلى هذه السرعة العالية بحيث لا تتمتع الدفاعات الصاروخية بفرصة لإيقافها.