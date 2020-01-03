4 معلومات عن مقتل قاسم سليماني

السيارة التي أقلت قاسم سليماني بعد قصفها بمحيط مطار بغداد

كشفت وكالة أسوشيتد برس 4 معلومات عن مقتل الإرهابي الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري.

وأفادت الوكالة بأن استهداف سليماني جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

كما أكدت أن جثة سليماني تمزقت إلى أجزاء، بحسب ما ذكره مسؤولون عراقيون على صلة بالملف.

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وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وأن استهدافه جرى الواحدة صباحا بتوقيت المحلي (22:00 بتوقيت جرينتش).

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي سليماني.

وبحسب بيان البنتاجون استهدفت غارة أمريكية سليماني وكبار قادة الحشد الشعبي لردع خطط الهجمات الإيرانية المستقبلية، لافتا إلى أن قائد فيلق القدس كان يطور خططا لمهاجمة الدبلوماسيين الأمريكيين في العراق والمنطقة.

وشنت أمريكا غارة جوية على موكب يضم سيارتين إحداهما تقل الإرهابي سليماني خلال زيارة له في بغداد.