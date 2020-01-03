مقتل الإرهابي قاسم سليماني.. لحظة بلحظة

وضعت غارة جوية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، في الساعات الأولى من صباح اليوم، نهاية للعقل المدبر لنشاط إيران الإرهابي في الخارج، قاسم سليماني، قائد مليشيا فيلق القدس قرب مطار بغداد.

وتواكب "العين الإخبارية" بمتابعة لحظية كل ما يتعلق بهذا الحدث بالتوقيت العالمي "جرينتش"..

- 06:26 تشديد الإجراءات الأمنية بالقرب من محيط السفارة الأمريكية في بغداد تحسبا لأي طارئ بعد مقتل قاسم سليماني

- 06:24 رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي تطالب بإطلاع الكونجرس على الخطوات التالية التي تدرسها الإدارة، بما في ذلك زيادة كبيرة في عدد القوات الإضافية التي يتم إرسالها إلى المنطقة.

- 06:19 عودة مطار بغداد للعمل بعد ساعات من إغلاقه نتيجة القصف الذي استهدف قاسم سليماني

- 05:11 إيران تستدعي المبعوث السويسري الممثل لمصالح الولايات المتحدة في طهران على خلفية مقتل قاسم سليماني

- 04:48 وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يبرز احتفال العراقيين في الشوارع بعد خبر مقتل سليماني

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- 04:39 العراقيون يستقبلون نبأ مقتل قاسم سليماني بالرقص في الشوارع

- 04:26 الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرد على خبر قتل قاسم سليماني بنشر صورة العلم الأمريكي

- 03:56 ارتفاع سعر النفط بأكثر من 4% بعد مقتل قاسم سليماني

- 03:41 الكشف عن جثة قاسم سليماني.. وتداول صور على مواقع التواصل تظهر يده المقطوعة وبأحد أصابعه خاتمه الخاص

- 02:56 البنتاجون: قاسم سليماني وافق على الهجوم على السفارة الأمريكية في بغداد

- 02:51 وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تؤكد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بتنفيذ الضربة التي استهدفت الإرهابي قاسم سليماني

- 02:45 التلفزيون الإيراني يؤكد مقتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس

- 12:59 مسؤول أمني عراقي يكشف عن مقتل الإرهابيين قاسم سليماني وأبومهدي المهندس، في غارة أمريكية استهدفت سيارتين قرب مطار بغداد

- 12:05 ضابط رفيع المستوى في الاستخبارات العراقية يكشف عن مقتل 7 من قيادات حزب الله وفيلق القدس الإيراني في غارة قرب مطار بغداد