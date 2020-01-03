فرحة عارمة بشوارع العراق ابتهاجا بمقتل سليماني

شهدت شوارع العراق فجر الجمعة، احتفالات بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.



وخرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم، يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأعرب العراقيون عن فرحتهم بالتخلص من سليماني الذي تسبب في إراقة دماء عراقيين ودعم عمليات تطهير عرقي شهدتها البلاد.





Advertisements

وجاب العراقيون في مسيرات شوارع عدة مدن عراقية وهتفوا ضد سليماني وقادة الحشد الشعبي، وأعربوا عن فرحتهم بالغارة التي قضت على الإرهابي الإيراني.

وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي الجمعة، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.



وأكد التلفزيون العراقي الرسمي مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد.

وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.





والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.