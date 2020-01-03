بومبيو: العراقيون "رقصوا" بالشوارع بعد مقتل سليماني

قال مايك بومبيو، الجمعة، إن العراقيين رقصوا في الشوارع من أجل الحرية، كما رددوا هتافات "لا سليماني بعد اليوم".

وأعاد بومبيو نشر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر حشدا من العراقيين في ساحة التحرير، رافعين علم بلادهم ابتهاجا بمقتل قاسم سليماني.

وفجر الجمعة، شهدت شوارع العراق، احتفالات بمقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني.

وخرج المئات من أفراد الشعب العراقي في مسيرات فجر اليوم، يحملون الأعلام العراقية احتفالا بمقتل سليماني في غارة أمريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

وأعرب العراقيون عن فرحتهم بالتخلص من سليماني الذي تسبب في إراقة دماء عراقيين ودعم عمليات تطهير عرقي شهدتها البلاد.

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والأربعاء الماضي، اتهم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بالأسماء قادة فصائل في مليشيا الحشد الشعبي العراقي موالية لإيران، بقيادة الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد.

ونشر على حسابه على "تويتر" صور كل من أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي وهادي العامري وفالح الفياض، واصفاً إياهم بالإرهابيين.

وقال في تغريدة: "لقد تم تنظيم الهجوم من قبل الإرهابيين.. أبومهدي المهندس وقيس الخزعلي، وحرض عليه وكيلا إيران وهما هادي العامري وفالح الفياض. صور هؤلاء جميعاً التقطت خارج سفارتنا".

وقتل الإرهابي قاسم سليماني، قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، مع نائب قائد مليشيا الحشد الشعبي العراقي أبومهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد الدولي.



والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.

وعقب مقتله، نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال تغريدة على حسابه الرسمي في موقع "تويتر" تتضمن صورة العلم الأميركي بدون أي تعليق.