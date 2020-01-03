شكرا لقرائتكم خامنئي بعد مقتل سليماني: انتقام عنيف ينتظركم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دعا المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى حداد لمدة 3 أيام بعد مقتل قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في هجوم صاروخي أميركي استهدفه هو ومجموعة من مرافقيه خارج مطار بغداد.

وأضاف خامنئي أن "غياب سليماني يشعرنا بالمرارة، لكن الكفاح سيتواصل لحين تحقيق النصر وجعل حياة المجرمين أشد مرارة"، بحسب قوله.

وتوعد بانتقام عنيف، قائلاً: "ينتظر المجرمين قتلة سليماني انتقام عنيف"، بحسب تعبيره.

وأضاف أن "مقتل سليماني سيضاعف الدافع للمقاومة ضد الولايات المتحدة وإسرائيل".

قاسم سليماني

بقايا سليماني

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن ممثل خامنئي في فيلق القدس، علي شيرازي، قوله إن الانتقام لاغتيال الفريق قاسم سليماني واجب شرعي و"سنحرم الأميركيين من النوم".

ونقلت قناة "العالم" الإيرانية على "تليغرام"، عن وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، قوله: "سننتقم من كل من تورط في عملية اغتيال قاسم سليماني".

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يأتي ذلك فيما توعّد محسن رضائي، رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، الولايات المتّحدة بـ"الانتقام" لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة على "تويتر": "سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".

هذا ونقلت وكالة أنباء "فارس" شبه الرسمية، عن متحدث باسم المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إن المجلس سيجتمع اليوم الجمعة لبحث الهجوم الذي وصفته بـ"الإجرامي"، الذي أودى بحياة قاسم سليماني.

وقال المتحدث كيفان خوسرافي: "يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً طارئاً خلال الساعات القليلة المقبلة لبحث الهجوم الإجرامي الذي استهدف سيارة القيادي سليماني في بغداد".

فيما أفادت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية ببعض التفاصيل حول العملية، فقالت إن الغارة التي استهدفت سليماني وقعت قرب منطقة الشحن في مطار بغداد، وأن استهدافه جرى بعد لحظات من خروجه من الطائرة التي أقلته من لبنان.

وأفاد مراسل "العربية" و"الحدث" في العراق بأن عملية استهداف سليماني جرت الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت بغداد، وأن هناك أنباء عن استخدام 4 صواريخ في عملية استهداف سليماني ومرافقيه.