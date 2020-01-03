أفادت ​غرفة التحكم المروري​ أن الطرقات المقطوعة صباح اليوم هي، نفق ​نهر الكلب​ والطريق البحرية، واوتوستراد الجية. الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع: - تعلبايا - مثلث كامد اللوز - غزة - جب جنين. الطرقات المقطوعة في طرابلس: هي ساحة النور والتبانة والبداوي، أما الطريق البحرية فهي سالكة. الطرقات المقطوعة ضمن نطاق حلبا و عكار: - ساحة حلبا - العبدة - البيادر - المحمرة. كما أعلنت عن قطع السير على اوتوستراد عاليه عند مفرق شويت نزولاً ومحلة ضهر الوحش صعوداً.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري: الطرقات المقطوعة صباح اليوم في عدد من المناطق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.