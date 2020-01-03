وكالة ارنا: قاسم سليماني كان قادما من بيروت إلى بغداد

أفادت وكالة "ارنا" الإيرانية الرسمية أن قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ كان قادما من ​بيروت​ إلى ​بغداد​. وافادت وسائل اعلام عراقية نقلا عن مصادر رسمية عراقية بأن اللواء سليماني ونائب رئيس هيئة ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، قتلا ب​صواريخ​ أميركية إستهدفت سيارتين بعد خروجهما من مطار بغداد. يذكر أن ​البنتاغون​ أعلن إغتيال سليماني بعملية على ​العراق​ تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج". من جهته، أعلن المتحدث ​الحرس الثوري الإيراني​، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في ​مطار بغداد الدولي​. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي إغتيال رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس وسليماني بغارة أميركية استهدفت سيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي.

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