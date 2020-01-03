الجمهورية: تخوف من اقفال المصارف ابوابها والاعتصامات تتسبب بهرج ومرج

تخوفت مصادر متابعة عبر "الجمهورية" من أن "تغلق ​المصارف​ أبوابها في حال لم تتمكّن ​القوى الامنية​ من تلبية مطالب الموظفين، خصوصاً أنّ من ينفذ الاعتصامات ويتسبّب ب​حالات​ هرج ومرج في فروع مصرفيّة هم متظاهرون ينتمون الى ​الانتفاضة​، في ضوء معلومات تتحدث عن وجود قرار لدى الانتفاضة بتكثيف "الغارات" التظاهرية على المصارف في المرحلة المقبلة".

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