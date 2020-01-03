الجمهورية: حزب الطاشناق سيتمثل بالحكومة بسيدة وقد تم التفاهم على الامر

أشارت معلومات لـ"الجمهورية" الى أن" الحقائب التي باتت في عهدة كل من ​رئيس الجمهورية​ و"​التيار الوطني الحر​" ويتم التكتم حول الاسماء المقترحة لها، هي وزارات: الدفاع، الخارجية، ​الطاقة​، الشؤون الإجتماعية، التنمية الإدارية او المهجرين، الثقافة أو الاعلام".

ولفتت المصادر الى أنه "تردد انّ اقتراحاً بإيكال ​وزارة الدفاع​ الى ضابط متقاعد قد سقط، وعلى الأرجح سيسمّى مدني لهذه الوزارة من دون ان يحسم امر ان يكون نائباً لرئيس ​الحكومة​، وسط ترجيح أن يكون ​جاك صراف​ في هذا المنصب".

واضافت: " تم التفاهم في ساعة متقدمة من ليل أمس على إسم سيدة سمّاها حزب «الطاشناق» لتمثيله في الحكومة".