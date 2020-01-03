أشارت معلومات لـ"الجمهورية" الى أن" الحقائب التي باتت في عهدة كل من رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ويتم التكتم حول الاسماء المقترحة لها، هي وزارات: الدفاع، الخارجية، الطاقة، الشؤون الإجتماعية، التنمية الإدارية او المهجرين، الثقافة أو الاعلام".
ولفتت المصادر الى أنه "تردد انّ اقتراحاً بإيكال وزارة الدفاع الى ضابط متقاعد قد سقط، وعلى الأرجح سيسمّى مدني لهذه الوزارة من دون ان يحسم امر ان يكون نائباً لرئيس الحكومة، وسط ترجيح أن يكون جاك صراف في هذا المنصب".
واضافت: " تم التفاهم في ساعة متقدمة من ليل أمس على إسم سيدة سمّاها حزب «الطاشناق» لتمثيله في الحكومة".
كانت هذه تفاصيل خبر الجمهورية: حزب الطاشناق سيتمثل بالحكومة بسيدة وقد تم التفاهم على الامر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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