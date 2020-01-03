مصادر للجمهورية رجحت حصول لقاء بين عون ودياب لجوجلة ما تم التوصل اليه

رجّحت مصادر متابعة لحركة ​الاتصالات​ عبر "الجمهورية" حصول لقاء وشيك بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ المكلف ​حسان دياب​ لجَوجلة ما تَم التوصّل اليه حتى الآن، لافتة الى أنّ "هذا اللقاء قد يكون اللقاء ما قبل الأخير بين الرئيسين الذي يسبق إعلان مراسيم ​تأليف الحكومة​ في وقت قريب".

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