العربية: مقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في حزب الله بالعملية التي إستهدفت سليماني

أفادت قناة "العربية" أن العملية الأميركية التي إستهدفت قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس ​الحشد الشعبي​ ​أبو مهدي المهندس​، أدت أيضا الى مقتل مسؤول جهاز العمليات الخارجية في "​حزب الله​" سامر عبدالله.

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