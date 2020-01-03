قطع طريق عام حلبا بالاطارات والعوائق الحديدية

قطع محتجون من ​الحراك الشعبي​ في خيمة ​اعتصام​ حلبا، طريق عام حلبا بالكامل منذ الفجر بالإطارات غير المشتعلة والعوائق الحديدية والبلاستيكية، معلنين العصيان المدني "احتجاجا على عدم الإكتراث لمطالب الحراك الشعبي"، أما الطرق الداخلية الفرعية في حلبا فسالكة.



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