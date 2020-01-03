غراهام: قتل سليماني ضربة للنظام الإيراني الذي تلطخت يده بدماء الأميركيين

أكد السناتور ​ليندسي غراهام​ ان "قتل قائد فيلق ​القدس​ ​قاسم سليماني​ ضربة للنظام الإيراني الذي تلطخت يده بدماء الأميركيين".

وكان ​البنتاغون​ قد أعلن إغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ قاسم سليماني بعملية على ​العراق​ تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".

وشدد البنتاغون في بيان على أن "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​"، معتبرا أن "سليماني نظم هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية ووافق على الهجمات على ​السفارة الأميركية​ في ​بغداد​ التي وقعت هذا الأسبوع".