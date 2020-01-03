أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد أمير حاتمي "أننا سننتقم لدم قائد فيلق القدس في الحرس الثوري اللواء قاسم سليماني من جميع الجناة والمجرمين"، معتبرا أن "هذه الجريمة البشعة هي برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر".
وشدد على أن "أميركا ستتلقى الاستعمارية الداعمة الأكبر للإرهابيين في المنطقة والعراق رداً قاسياً مدوياً وسننتقم للدماء المهدورة ظلماً من كل الجناة والمجرمين".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإيراني:سننتقم لدم سليماني وأميركا ستتلقى ردا قاسيا مدويا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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