وزير الدفاع الإيراني:سننتقم لدم سليماني وأميركا ستتلقى ردا قاسيا مدويا

أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد ​أمير حاتمي​ "أننا سننتقم لدم قائد فيلق القدس في ​الحرس الثوري​ اللواء ​قاسم سليماني​ من جميع الجناة والمجرمين"، معتبرا أن "هذه الجريمة البشعة هي برهان قاطع على شر الشيطان الأكبر".

وشدد على أن "​أميركا​ ستتلقى الاستعمارية الداعمة الأكبر للإرهابيين في المنطقة و​العراق​ رداً قاسياً مدوياً وسننتقم للدماء المهدورة ظلماً من كل الجناة والمجرمين".