وارن عن اغتيال سليماني: هذه الخطوة المتهورة تصعد الوضع مع إيران

علقت المرشحة للرئاسة الأميركية ​إليزابيث وارن​ على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​، معتبرة ان " هذه الخطوة المتهورة تصعد الوضع مع إيران وتزيد من احتمال وقوع قتلى".

كما رأت ان "هذه الخطوة المتهورة تزيد احتمال وقوع نزاع جديد في الشرق الأوسط وأولويتنا هي تجنب حرب جديدة مكلفة".