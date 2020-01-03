علقت المرشحة للرئاسة الأميركية إليزابيث وارن على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، معتبرة ان " هذه الخطوة المتهورة تصعد الوضع مع إيران وتزيد من احتمال وقوع قتلى".
كما رأت ان "هذه الخطوة المتهورة تزيد احتمال وقوع نزاع جديد في الشرق الأوسط وأولويتنا هي تجنب حرب جديدة مكلفة".
كانت هذه تفاصيل خبر وارن عن اغتيال سليماني: هذه الخطوة المتهورة تصعد الوضع مع إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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