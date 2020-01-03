علق نائب رئيس ​الشرطة​ و​الأمن العام​ في دبي الفريق ​​ضاحي خلفان​​، على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ​قاسم سليماني​ ونائب رئيس الحشد الشعبي ​أبو مهدي المهندس​ بغارة أميركية استهدفت موكبهما على طريق مطار ​بغداد​، قائلا: "وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين".

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كانت هذه تفاصيل خبر خلفان تعليقا على إغتيال سليماني والمهندس: وبشر القاتل بالقتل ولو بعد حين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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