علقت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي على اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، معتبرة أن "غارة الليلة تهدد بإثارة المزيد من التصعيد الخطير للعنف"، مؤكدة أنه "لا يمكن للولايات المتحدة والعالم تحمل تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة".
وشددت بيلوس على أنه "لا يمكننا تعريض أرواح جنودنا ودبلوماسيينا للخطر بأعمال استفزازية"، مشيرة الى أن "الإدارة استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين كباراً بدون تفويض باستخدام القوة ضد إيران أو استشارة الكونغرس".
وأعلنت أنه "يجب إطلاع أعضاء الكونغرس فوراً على الخطوات التالية التي تنظر فيها الإدارة بما في ذلك التصعيد بنشر قوات".
كانت هذه تفاصيل خبر بيلوسي: غارة الليلة تهدد بإثارة المزيد من التصعيد الخطير للعنف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.