بيلوسي: غارة الليلة تهدد بإثارة المزيد من التصعيد الخطير للعنف

علقت رئيسة ​مجلس النواب الأميركي​ ​نانسي بيلوسي​ على اغتيال قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ قاسم سليماني، معتبرة أن "غارة الليلة تهدد بإثارة المزيد من التصعيد الخطير للعنف"، مؤكدة أنه "لا يمكن للولايات المتحدة والعالم تحمل تصاعد التوترات إلى نقطة اللاعودة".

وشددت بيلوس على أنه "لا يمكننا تعريض أرواح جنودنا ودبلوماسيينا للخطر بأعمال استفزازية"، مشيرة الى أن "الإدارة استهدفت مسؤولين عسكريين إيرانيين كباراً بدون تفويض باستخدام القوة ضد إيران أو استشارة الكونغرس".

وأعلنت أنه "يجب إطلاع أعضاء الكونغرس فوراً على الخطوات التالية التي تنظر فيها الإدارة بما في ذلك التصعيد بنشر قوات".