أعلن ممثل المرشد الأعلى ​علي خامنئي​ في ​فيلق القدس​، علي الشيرازي أن "الفيلق يقف في الميدان أقوى مما كان عليه، وأن الانتقام لاغتيال قائد فيلق القدس ​اللواء​ ​قاسم سليماني​ واجب شرعي"، مشددا على "أننا سنحرم الأميركيين ​النوم​".

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كانت هذه تفاصيل خبر ممثل خامنئي في فيلق القدس: الانتقام لاغتيال سليماني واجب شرعي وسنحرم الأميركيين النوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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