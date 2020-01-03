الحشد الشعبي: جنازة رسمية السبت لقتلى الغارة الجوية الأميركية

أعلنت هيئة ​الحشد الشعبي​ العراقية أن "جنازات رسمية ستقام السبت للقتلى الذين سقطوا اليوم في ضربة جوية أميركية على مطار بغداد". يذكر أن ​البنتاغون​ أعلن إغتيال قائد فيلق القدس في ​الحرس الثوري الإيراني​ اللواء ​قاسم سليماني​ بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج". من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في ​مطار بغداد الدولي​. كما أعلن الحشد الشعبي العراقي إغتيال رئيس هيئة الحشد ​أبو مهدي المهندس​ وسليماني بغارة أميركية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي.

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