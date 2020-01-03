الولايات المتحدة تمنع وزير الدفاع الكوبي من دخول أراضيها

اسماء السيد - واشنطن: أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس منع دخول وزير الدفاع الكوبي إلى الولايات المتحدة التي تتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدعمه الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.
تعتبر واشنطن أنّ الجنرال ليبولدو سينتراس فرياس "يتحمّل مسؤولية أفعال كوبا لمساندة" نظام الرئيس الفنزويلي الذي ترغب الولايات في رحيله عن السلطة.
وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أنّه "إلى جانب عناصر الجيش والاستخبارات التابعين لمادورو، انخرطت (وزارة القوات المسلحة الثورية الكوبية) في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في فنزويلا، تشمل التعذيب والمعاملات والعقوبات الوحشية، (وهي) غير إنسانية أو مهينة (بحق متخذي) مواقف مناهضة لمادورو".
يشمل المنع من الدخول إلى الولايات المتحدة الوزير الكوبي وولديه، ديبورا سينترا غونسالس وليوبولدو سينتر غونسالس.
وتعدّ الولايات المتحدة واحدة من بين 50 دولة تعترف بالمعارض خوان غوايدو رئيسًا شرعيًا لفنزويلا، غير أنّ كوبا ودولًا مثل روسيا والصين لا تزال تدعم نيكولاس مادورو.
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