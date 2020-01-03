شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الكود الهندسى لذوى الاحتياجات الخاصة بالمبانى والمنشآت السكنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة، والتى بينتها اللائحة التنفيذية للقانون، والتى تهدف لضمان دمجهم فى المجتمع بشكل كامل فى جميع المؤسسات، إتاحة كافة الخدمات والمرافق لهم، ومنها حقهم فى السكن، وتأهيل الوحدات وفقًا لكود هندسى لذوى الاحتياجات، حيث يجب مع مراعاة أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتلتزم الجهات الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم والجهات التابعة لها والوزارة المختصة بالتنمية المحلية والجهات التابعة لها بما یأتى:

- عدم إصدار تراخيص المبانى الجديدة وشهادات المطابقة إلا بتوافر اشتراطات الكود الهندسى المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة.

- توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة بالمنشآت القائمة بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات التابعة لها بما يضمن للأشخاص ذوى الإعاقة سهولة استخدام المنشآت والأبنية العامة والخاصة، وتوفير التجهيزات والإجراءات اللازمة للوصول إلى بيئة دامجة لضمان ممارسة الأشخاص ذوى الإعاقة لحقوقهم وحرياتهم على قدم المساواة مع الآخرين ولحين إتاحة استخدامها بشكل كامل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال خمس سنوات من تاريخ صدور اللائحة.

- يجب مراعاة الالتزام بأحكام الكود المصرى لتصميم الفراغات الخارجية والمبانى لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للمبانى القائمة العامة والمبانى المخصصة، والالتزام بالاشتراطات العامة الآتية:

- يجب توفير مكان الانتظار سيارات الأشخاص ذوى الإعاقة مع وجود علامات إرشادية وتحديده على الأرض طبقا لبنود الكود المصرى.

- يجب ألا تزيد ارتفاع بردورة الرصيف عند المداخل على 15 سم مع عمل منحدر بميل مناسب.

- يجب تجهيز مدخل واحد على الأقل لاستخدام الأشخاص ذوى الإعاقة مع وضع الإرشادات واللافتات التى توضح ذلك.

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- يجب توفير المنحدرات لمستخدمى الكراسى المتحركة والعكازات عند وجود أى فرق بين منسوب الرصيف ومنسوب مدخل المبنى طبقا لبنود الكود المصرى عند مدخل المبنى.

- يجب استخدام رافعة كهربائية فى حالة تعذر وجود مصعد أو منحدر للوصول بين مستويين بالمداخل.

- يجب أن تصمم الطرقات والممرات بطريقة خالية من العوائق طبقا للكود المصرى.

- يجب توفير مصعد على الأقل طبقا للكود المصرى فى حالة المبانى متعددة الطوابق.

- يجب ألا يقل العرض الصافى للأبواب عن 0.85 متر، كما يجب أن يكون الباب سهل الفتح طبقاً للكود المصرى.

- يجب توفير دورة مياه واحدة على الأقل بالدور طبقا للكود المصرى.

- يجب أن تكون الأرضيات من مواد غير مساعدة على الانزلاق، على أن تكون مستوية تماما بدون بروزات، كما يجب أن تكون كافة أركان الحوائط غير حادة الأطراف أو بها بوزات قد تؤثر على سلامة الأشخاص ذوى الإعاقة.