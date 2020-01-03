أشلاء وخاتم.. الصور الأولى لمقتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - أظهرت الصور الأولى لعملية مقتل مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، في بغداد جثته متفحمة ومقطعة إلى أشلاء صباح اليوم الجمعة.
كانت بعض الصور تظهر يده قائد فيلق القدس وهي تحمل خاتما مميزا، كان يعرف بارتدائه دائما، وفق سكاي نيوز عربية.
وتظهر الصور أوراقا نقدية من العملة الإيرانية وكتابا باللغة الفارسية، وفي صور أخرى تظهر أشلاء، وبنادق متفحمة من طراز "كلاشنيكوف".
وأعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن اغتيال سليماني الذي كان يهم بالخروج من مطار بغداد، عبر قصف صاروخي استهدف موكبه.
وقتل في القصف الذي استهدف موكب سليماني، نائب قائد ميليشيات الحشد الشعبي في العراق أبو مهدي المهندس.
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