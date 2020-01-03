البنتاجون: القوات الأمريكية قتلت سليماني بأوامر من ترامب

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) أن قتل الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، تم بأوامر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك وفق ما نقلت وكالتا الأنباء الألمانية وبلومبرج الأمريكية.

وأوردت "رويترز" إن الوزارة ذكرت في بيان أن "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في المستقبل".