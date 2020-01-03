7 فئات من الطلاب يحق لهم دخول امتحانات الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أسامة علي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عددًا من فئات الطلاب المسموح لهم امتحانات الثانوية العامة 2020.

تبدأ امتحانات الدور الأول للثانوية العامة 2019-2020، 7 يونيو المقبل، فيما تنطلق امتحانات الدور الثانى 15 أغسطس 2020، وحددت الوزارة الفئات المسموح لها بدخول الامتحانات.

وينشر "الخليج 365" فئات الطلاب المسموح لها دخول الامتحانات الشهادة الثانوية، كالآتي:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى العام، في العام الدراسى 2019-2020، المنقولون من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو التجريبية والرياضية.

يشترط حضور الطالب نسبة 85% على الأقل من عدد أيام الدراسة الفعلية لمعاملته كطالب منتظم.

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الطلاب الراسبين عام 2019 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة يتقدموا باستمارة جديدة لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين.

الطلاب الناجحون بالصف الثانى الثانوي بالعام الدراسي 2012-2013، بداية تطبيق النظام الحديث للثانوية العامة، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوي ولم يستنفدوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونًا عليهم التقدم باستمارة جديدة بعد استيفاء المستندات الدالة على أحقيتهم في التقدم.

الطلاب المتقدمين على نظام المنازل أن يتقدموا باستمارة إلى لجنة النظام والمراقبة المختصة ويتم بحث حالتهم عن الأعوام التي لم يتقدموا فيها للامتحان.

الطلاب الذين قاموا بتحرير استمارة تقدم لامتحان الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانون، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم

في حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة بعد ثبوت العذر القهرى وفقًا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 بشأن قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونًا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائمًا.​