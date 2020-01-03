رويترز: مصدر رفيع أكد مسؤولية واشنطن عن قتل سليماني

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

أكد مسؤول أمريكي تحدث -شريطة عدم الكشف عن اسمه- إن الولايات المتحدة نفذت ضربة أودت بحياة الجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني.

ونقلت "رويترز" عن مسؤولين أمريكيين، الجمعة، إن الولايات المتحدة نفذت ضربات ضد هدفين لهما صلة بإيران في بغداد، وذلك في أعقاب استهداف سيارات بمطار بغداد الدولي.

كما أعلن التلفزيون العراقي الرسمي مقتل قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، ونائب قائد الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس في الهجوم.

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واستهدف قصف في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، شخصيات عراقية ولبنانية وسورية وإيرانية مهمة في مطار بغداد.

جاء ذلك بعد توتر إثر استهداف الولايات المتحدة لعناصر من حزب الله العراقي عبر ضربات جوية، وتبعه هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد تسبب في إرسال واشنطن نحو 750 جنديًا آخرين إلى العراق بجانب 5 آلاف موجودين بالفعل.

وسليماني من أبرز الشخصيات الإيرانية التي تستهدفها واشنطن، ومن الموضوعين على قائمة العقوبات الأمريكية لدوره في دعم حزب الله والحكومة السورية في الحرب الدائرة على مدار السنوات الأخيرة، بجانب دعم جماعة الحوثي في اليمن.

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