رئيس البرلمان التونسي يعلن موعد منح الثقة للحكومة

دعا رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، مكتب المجلس، إلى اجتماع غد السبت لعقد الجلسة العامة المخصصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة. ووفق بيان صادر عن البرلمان، فإن الجلسة ستعقد بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلم في وقت سابق، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، رسالة لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك بعد أن تسلم قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي، فيما كشف الجملي، في مؤتمر صحفي، عن أسماء الوزراء في حكومته. بداية من الساعة الحادية عشرة صباحًا.يشار إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، سلم في وقت سابق، رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، رسالة لتنظيم جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة المقترحة، وذلك بعد أن تسلم قائمة الفريق الحكومي المقترح، من المكلّف بتكوين الحكومة، الحبيب الجملي، فيما كشف الجملي، في مؤتمر صحفي، عن أسماء الوزراء في حكومته.

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