عاجل-من هو أبو مهدي المهندس

أبو مهدي المهندس
- الرجل الثاني بميليشيا الحشد الشعبي، اسمه جمال جعفر
- عراقي حاصل على الجنسية الإيرانية
- لقب بالمهندس لأنه كان المسؤول عن العمليات
- يحمل 19 اسما حركيا
- شغل منصب نائب رئيس ميليشيا الحشد الشعبي وثاني رجل فيها
- يعد مؤسس عدد من الميليشيات العراقية، بعد أن شارك في الحرب العراقية مع إيران 1980 - 1988
- قائد فريق التوابين، الذين هم أسرى من الجيش العراقي
- تورط بعمليات اغتيال وتفجيرات داخل وخارج العراق، بينها: تفجير السفارة العراقية في بيروت عام 1981، كما أنه مخطط الهجوم على السفارة الأميركية في بيروت عام 1983، وتفجير القاعدة الأميركية في الكويت عام 1983
- متهم بمحاولة اغتيال أمير الكويت في 1985، ومسؤول عن استهداف طارق عزيز، وزير الخارجية العراقي في زمن صدام حسين
- أدرجته واشنطن على لائحة العقوبات عام 2009.
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