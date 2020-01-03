استمرار عمليات الإجلاء شرقي أستراليا في ظل تزايد حرائق الغابات

تستمر عمليات الإجلاء الجماعي، اليوم الجمعة، عبر أنحاء النصف السفلي من الساحل الشرقي لأستراليا بسبب حرائق الغابات المدمرة، وذلك قبيل حدوث ظروف كارثية محتملة خلال الأيام المقبلة.
وصدرت الأوامر بإخلاء أكثر من 6 مدن في ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا، بما في ذلك المناطق السياحية الشهيرة والحدائق الوطنية، ما تسبب في طوابير مرورية هائلة ونقص في الوقود والإمدادات.
وتوقفت حركة المرور في بعض المناطق بسبب فرار الآلاف من منطقة ساوث كوست "الساحل الجنوبي" في نيو ساوث ويلز، وفقًا للشرطة، التي رافقت 100 سيارة في وقت واحد بعد منتصف الليل.
وفي فيكتوريا، تواصل حرائق الغابات المأساوية في الاتساع عبر المنطقة الشمالية الشرقية.
وأجلت القوات البحرية الأسترالية حوالي 1000 شخص باستخدام السفن صباح اليوم الجمعة.
وأكد دانييل أندروز، رئيس وزراء ولاية فيكتوريا في مؤتمر صحفي يوم الجمعة، زيادة عدد الأشخاص المفقودين في فيكتوريا إلى 28 شخصاً، بينما تأكد وفاة شخصين آخرين في شرق جيبسلاند.
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