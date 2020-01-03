كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران تتوعد أمريكا في أول تعليق على اغتيال "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق مستشار الرئيس الإيراني حسام الدين آشنا اليوم الجمعة، على اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مشددًا على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أدخل المنطقة في أخطر ظروفها، ومن يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله.

وحسب "روسيا اليوم"، فمن المنتظر أن يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بعد قليل اجتماعا طارئا، لدراسة الرد على اغتيال "سليماني".