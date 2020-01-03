كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر البنتاجون يعلن مسؤوليته عن مقتل "سليماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البنتاجون الأمريكي، قبل قليل، مسؤوليته مسئوليته عن عملية استهداف قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، مشيرا إلى أن العملية تمت بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.