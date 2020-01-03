كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد فعل من ترامب بعد قتل قاسم سليماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر صورة العلم الأمريكي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.

وأكد الحرس الثوري الإيراني، مقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.