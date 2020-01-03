كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. نشطاء يتداولون أول صورة لأشلاء قاسم سليماني بعد اغتياله والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تداول عدد من النشطاء صور قالوا إنها لقائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، بعد اغتيالهما في قصف استهدف موكبهما.

ونشر بعض النشطاء صورة لأشلاء جثة "سليماني"، مصحوبة بصورة أخرى له، كما نشرت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، صورة قالت إنها لأشلاء أبو مهدي المهندس، القيادي بالحشد الشعبي.

هذا، ولم تتأكد "الخليج 365" من صحة هذه الصور.

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وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون العراقي، قبل قليل، مقتل كلا من: قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

وكشفت قناة العربية في خبر عاجل، عن مقتل كلا من: قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بالحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، في قصف استهدف موكبهما.

كانت خلية الإعلام الأمني في الجيش العراقي، أعلنت عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد، أثناء استقبال ضيوف مهمين، فيما قالت مصادر إن الضيفين قتلا فى الهجوم لكنها أحجمت عن تحديد هويتهما.

ويعد "سليماني" من أخطر القادة العسكريين الإيرانيين والذي تتهمه الولايات المتحدة وإسرائيل بتأجيج الصراع في سوريا.