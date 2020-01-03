ظريف: اغتيال سليماني خطير ويتسم بالحماقة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - يعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، خلال الساعات المقبلة، اجتماعًا طارئًا لبحث اغتيال الولايات المتحدة قائد فيلق القدس، الجنرال قاسم سليماني.

وأعلن حرس الثورة الإسلامية في بيان، صباح اليوم الجمعة، أن الجنرال سليماني استشهد في اعتداء نفذه طيران مروحي أميركي قرب مطار بغداد الدولي. وأوضح أن "القائد الشامخ الجنرال قاسم سليماني استشهد بعد عمر من الجهاد فجر اليوم في اعتداء لمروحيات أميركية".

بدوره قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، عبر "تويتر"، اليوم الجمعة، إن اغتيال قاسم سليماني الذي قاتل تنظيم "داعش" و"جبهة النصرة" و"القاعدة" هو تصعيد خطير للغاية ويتسم بالحماقة،. وأضاف أن واشنطن تتحمل المسؤولية عن تبعات مغامرتها المارقة.

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بدوره توعّد رئيس مصلحة تشخيص النظام في إيران والقائد السابق للحرس الثوري، محسن رضائي، الولايات المتحدة بـ"الانتقام" لمقتل سليماني.

وقال رضائي في تغريدة في "تويتر"، إنّ "سليماني انضمّ إلى إخوانه الشهداء لكنّنا سننتقم له من أميركا شرّ انتقام".