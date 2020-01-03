البنتاغون: اغتيال سليماني لردع مخططات إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، فجر اليوم الجمعة، اغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، الجنرال قاسم سليماني، في بغداد، بناء على تعليمات الرئيس دونالد ترامب.

وذكر بيان البنتاغون أن "الجيش الأميركي وبتعليمات من الرئيس (ترامب) قتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، المدرج من قبل واشنطن على قوائم الإرهاب؛ ليخطو الجيش بذلك خطوة لحماية موظفي الولايات المتحدة (في العراق)".

وادعى البيان أن سليماني وفيلق القدس، مسؤولان عن مقتل مئات الجنود الأميركيين، مضيفًا أنه "سليماني كان يخطط بشكل فعال لتنفيذ هجمات ضد الدبلوماسيين والجنود الأميركيين بالعراق، ودول المنطقة".

وأشار إلى أن الجيش الأميركي اتخذ إجراءات دفاعية حاسمة، لحماية الأفراد الأميركي في الخارج من خلال قتل قاسم سليماني.

وتابع البنتاغون في بيانه: "الجنرال قاسم سليماني وافق على الهجوم الذي استهدف السفارة الأميركية في العراق هذا الأسبوع... الهجوم كان يهدف لردع أي خطط هجوم مستقبلية لإيران... الولايات المتحدة ستستمر باتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية مواطنيها ومصالحها، أينما كانت حول العالم".

وقال السناتور الجمهوري، ليندزي غراهام، إن ثمن قتل الأميركيين وجرحهم بات مكلفا للغايةز هذه ضربة كبرى للنظام الإيراني. وحذر غراهام إيران من أن استمرار هجماتها ضد الولايات المتحدة والدول الحليفة، سيجر هجومًا ضد مفاعل النفط الإيرانية.

وقال السناتور الجمهوري، ماركو روبيو، إن الرئيس ترامب ليس بحاجة إلى موافقة الكونغرس للرد على الهجمات ضد قواتنا

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في المقابل، قال السناتور الديمقراطي، كريس ميرفي، إن هذا الإجراء (اغتيال سليماني) سوف يؤدي إلى مقتل المزيد من الأميركيين وليس أقل، ويجب أن يكون هذا هو قلقنا الليلة.

وفي وقت سابق اليوم الجمعة، أعلن التلفزيون العراقي الرسمي، خبر مقتل سليماني، وأبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة "الحشد الشعبي" في غارة أميركية قرب مطار بغداد الدولي.

وتأتي هذه التطورات على خلفية قيام عشرات المحتجين، الثلاثاء الماضي، باقتحام حرم السفارة الأميركية في بغداد، وأضرموا النيران في بوابتين وأبراج للمراقبة، قبل أن تتمكن القوات العراقية من إبعادهم إلى محيط السفارة.

وجاء الاقتحام ردا على غارات جوية أميركية، الأحد الماضي، استهدفت مواقع لكتائب "حزب الله" العراقي، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، في محافظة الأنبار غربي العراق، ما أسفر عن سقوط 28 قتيلا و48 جريحا بين مسلحي الكتائب.

وشنت الولايات المتحدة الضربات الجوية ردا على هجمات صاروخية شنتها الكتائب على قواعد عسكرية عراقية، تستضيف جنودا ودبلوماسيين أميركيين، قتل خلال إحداها مقاولا مدنيا أميركيًا قرب مدينة كركوك، شمالي العراق