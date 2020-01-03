سيناتور أمريكي: قاسم سليماني أكثر "قسوة وشرا" بنظام إيران

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العين الإخبارية - عمرو جوهرالجمعة 2020/1/3 07:17 ص بتوقيت أبوظبي
الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس
قال السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، الجمعة، إن الإرهابي قاسم سليماني ، الذي قتل في غارة أمريكية قرب مطار بغداد، أحد أكثر أعضاء النظام الإيراني قسوة وشرًا.
وأضاف جراهام في سلسلة تغريدات له على تويتر، أنه يقدر قرار الرئيس ترامب الجريء ضد العدوان الإيراني".
وتابع جرهام" إذا ما استمرت إيران في مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائنا ستدفع ثمنًا باهظًا يشمل تدمير مصاف النفط الخاصة بهم".
وأكمل" يجب على إيران التوقف عن كونها أكبر رعاة الإرهاب في العالم إذا أرادت الاستمرار في مجال صناعة النفط".
من جانبه قال السيناتور الجمهوري تيد كروز إن نهاية قاسم سليماني مرحب بها، وعدالة طال انتظارها لآلاف الأمريكيين الذين قتلوا أو جرحوا على أيدي قواته التي تسيطر عليها إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
وأضاف كروز عبر تويتر أن قتل سليماني عداله أيضا لمئات الآلاف من السوريين والسنة العراقيين الذين تم تطهيرهم عرقياً من قبل ميليشيات سليماني".
وأعلن متحدث باسم الحشد الشعبي العراقي الجمعة، مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، وأبومهدي المهندس القيادي بالحشد الشعبي العراقي، في ضربة جوية استهدفت سيارتهما على طريق مطار بغداد الدولي في وقت متأخر أمس الخميس.
وأكد التلفزيون العراقي الرسمي مقتل أبومهدي المهندس وقاسم سليماني في الهجوم على مطار بغداد.
وأبومهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما.
والإرهابي قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ عام 1998، وهي فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني والمسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران ويبلغ من العمر 62 عاما.
في حين أعلنت مقرات مليشيات حزب الله العراق وعصائب أهل الحق والنجباء وبدر وكتائب الإمام علي وكتائب سيد الشهداء وسرايا الخراساني حالة الإنذار القصوى، وطلبت من منتسبيها العودة فورا.
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