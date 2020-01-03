مصادر "الشرق الاوسط" ترجح الاعلان عن تشكيلة الحكومة قبل نهاية الأسبوع

رجّحت مصادر مطّلعة على ​الاتصالات​ لـ"الشرق الاوسط" أن يعلن عن تشكيلة ​الحكومة​ قبل نهاية الأسبوع، إذا تم الاتفاق بين رئي سالحكومة المكلف ​حسان دياب​ ووزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمالجبران باسيل، اللذين التقيا أمس، بشأن الأسماء المقترحة لتولي حقيبتي ​النفط​ والخارجية.

ولفتت المصادر لـ"الشرق الأوسط" إلى ان "​العقدة الدرزية​ التي كانت متمثلة في رفض الفرقاء ​الدروز​ تمثيلهم فقط بوزارة ​البيئة​ وذلك عبر تولي شخصية درزية وزارتي البيئة والمهجرين، فيما سيسمى ل​وزارة الداخلية​ القاضي السابق فوزي أدهم من ​بيروت​، وهي كانت إحدى المشكلات التي يواجهها دياب في إيجاد شخصيات سنية للقبول بتولي الوزارات".



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