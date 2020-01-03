البيت الأبيض: الجيش الأميركي قتل سليماني بتوجيه من ترامب

أعلن ​البيت الأبيض​ أنه "بتوجيه من الرئيس ​دونالد ترامب​ قام ​الجيش الأميركي​ بعمل دفاعي حاسم لحماية الأميركيين في الخارج من خلال قتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​، وهي منظمة إرهابية أجنبية معيّنة من قبل ​الولايات المتحدة​".

ولفت إلى ان "الجنرال سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".