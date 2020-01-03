البيت الأبيض: الجيش الأميركي قتل سليماني بتوجيه من ترامب

أعلن البيت الأبيض أنه "بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب قام الجيش الأميركي بعمل دفاعي حاسم لحماية الأميركيين في الخارج من خلال قتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وهي منظمة إرهابية أجنبية معيّنة من قبل الولايات المتحدة".
ولفت إلى ان "الجنرال سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة".
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