الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني

أعلن المتحدث ​الحرس الثوري الإيراني​، العميد رمضان شريف مقتل قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الجنرال ​قاسم سليماني​ في قصف أميركي استهدف سيارته في ​مطار بغداد الدولي​. وأوضح ان "سليماني استشهد إلى جانب آخرين من قادة ​الحشد الشعبي​ العراقي". من جهتها، أكدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ "​البنتاغون​" إن ضربة أميركية قتلت قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني. وشددت على ان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في ​المستقبل​".

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