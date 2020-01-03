البنتاغون يعلن إغتيال سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من ترامب

أعلن البنتاغون إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".
وشدد البنتاغون في بيان على أن "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي"، معتبرا أن "سليماني نظم هجمات على قواعد التحالف في العراق على مدار الأشهر القليلة الماضية ووافق على الهجمات على السفارة الأميركية في بغداد التي وقعت هذا الأسبوع".
وأوضح أن "الضربة تهدف إلى ردع خطط الهجوم الإيراني المستقبلية"، مؤكدا أن "الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها ومصالحها في جميع أنحاء العالم".
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