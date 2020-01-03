مستشار روحاني: من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله

شدد مستشار الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، حسام الدين آشنا على انه "من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله". واعتبر ان "​الولايات المتحدة​ أدخلت المنطقة إلى مرحلة خطرة بالمغامرة التي أقدمت عليها".

وكان ​البنتاغون​ قد أعلن فجر اليوم إغتيال قائد فيلق ​القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ بغارة جوية استهدفت سيارته في ​مطار بغداد الدولي​، وبتوجيه من الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".

وشدد البنتاغون في بيان على أن "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في ​العراق​ وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد ​القوات الأميركية​ و​قوات التحالف الدولي​".