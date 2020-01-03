شدد مستشار الرئيس الإيراني حسن روحاني، حسام الدين آشنا على انه "من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله". واعتبر ان "الولايات المتحدة أدخلت المنطقة إلى مرحلة خطرة بالمغامرة التي أقدمت عليها".
وكان البنتاغون قد أعلن فجر اليوم إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بغارة جوية استهدفت سيارته في مطار بغداد الدولي، وبتوجيه من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".
وشدد البنتاغون في بيان على أن "سليماني كان يعمل بنشاط على تطوير خطط لمهاجمة الدبلوماسيين الأميركيين وأعضاء الخدمة في العراق وفي جميع أنحاء المنطقة، كما أنه وقوة القدس التابعة له مسؤولان عن مقتل المئات من أفراد القوات الأميركية وقوات التحالف الدولي".
كانت هذه تفاصيل خبر مستشار روحاني: من يتجاوز الخطوط الحمراء لإيران عليه تحمل تبعات عمله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.