علق السيناتور الديمقراطي ​كريس ميرفي​، على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ في ضربة أميركية على ​العراق​، متسائلا: "هل اغتالت ​أميركا​ ثاني أقوى رجل في إيران من دون تفويض ​الكونغرس​؟"، معتبرا أن "هذا الإجراء سوف يؤدي إلى مقتل المزيد من الأميركيين وليس أقل يجب أن يكون هذا هو قلقنا الليلة".

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كانت هذه تفاصيل خبر ميرفي: هل اغتالت أميركا ثاني أقوى رجل في إيران من دون تفويض الكونغرس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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