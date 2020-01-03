القضاء البلجيكي يعلق قرار توقيف رئيس كتالونيا السابق

علق ​القضاء​ البلجيكي قرار توقيف ​كارليس بوتشديمون​ الرئيس السابق لحكومة إقليم ​كتالونيا​ الإسباني ذاتي الحكم وتسليمه إلى ​إسبانيا​، وذلك بعد تسلمه وثيقة عضويته في ​البرلمان الأوروبي​.

واعتبر بوتشديمون في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ أن "تعليق قرار توقيفه وإعادته إلى إسبانيا يرجع لاعتراف القضاء البلجيكي بحصانته الدبلوماسية"..

ودعا ​الحكومة الإسبانية​ إلى الالتزام بقرار المحكمة البلجيكية والامتثال للقانون، كما طالب بإطلاق سراح البرلماني الكتالوني المعتقل أوريول جونكويراس، والسماح له بالقيام بمهامه.