رضائي: سننتقم انتقاما قاسيا من الولايات المتحدة على قتلها سليماني

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام والقائد السابق للحرس الثوري الإيراني ​محسن رضائي​ انه " سننتقم انتقاما قاسيا من ​الولايات المتحدة​ على قتلها الجنرال ​قاسم سليماني​ يأتي ذلك بعد تأكيد ​الحرس الثوري الإيراني​، مقتل قائد ​فيلق القدس​ في الحرس الجنرال قاسم سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في ​مطار بغداد الدولي​. من جهتها، أكدت ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) في بيان إن ضربة أميركية قتلت قاسم سليماني"، مشددة على ان "هذه الضربة تهدف إلى ردع أي خطط إيرانية لشن هجمات في ​المستقبل​".

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