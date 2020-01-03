ترامب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر بعد إغتيال سليماني

نشر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ على حسابه في موقع "​تويتر​" صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد ​فيلق القدس​ في ​الحرس الثوري الإيراني​ ​قاسم سليماني​ في ضربة صاروخية في ​بغداد​.

يذكر أن البنتاغون أعلن إغتيال سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".

من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.

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