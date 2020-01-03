نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب على حسابه في موقع "تويتر" صورة للعلم الأميركي من دون أي تعليق وذلك بعيد شيوع نبأ مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في ضربة صاروخية في بغداد.
يذكر أن البنتاغون أعلن إغتيال سليماني بعملية على العراق تمت بتوجيه من ترامب، مشيرا الى "أننا قمنا بعمل دفاعي لحماية الأميركيين بالخارج".
من جهته، أعلن المتحدث الحرس الثوري الإيراني، العميد رمضان شريف مقتل سليماني في قصف أميركي استهدف سيارته في مطار بغداد الدولي.
كانت هذه تفاصيل خبر ترامب ينشر صورة للعلم الأميركي على حسابه في تويتر بعد إغتيال سليماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.