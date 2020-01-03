الخارجية الأميركية تمنع وزير الدفاع الكوبي من دخول البلاد

أعلنت ​وزارة الخارجية الأميركية​ منع دخول وزير الدفاع الكوبي إلى ​الولايات المتحدة​ التي تتهمه بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان بدعمه الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​. ويشمل المنع من الدخول إلى الولايات المتحدة الوزير الكوبي وولديه، ديبورا سينترا غونسالس وليوبولدو سينتر غونسالس. وأعلن وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أنه "إلى جانب عناصر ​الجيش​ والاستخبارات التابعين لمادورو، انخرطت وزارة ​القوات المسلحة​ الثورية الكوبية في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ​فنزويلا​، تشمل التعذيب والمعاملات والعقوبات الوحشية، وهي غير إنسانية أو مهينة بحق متخذي مواقف مناهضة لمادورو".

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