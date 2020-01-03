الحشد الشعبي العراقي يعلن إغتيال أبو مهدي المهندس بغارة أميركية

أعلن ​الحشد الشعبي​ ​العراق​ي إغتيال رئيس هيئة الحشد ​أبو مهدي المهندس​ وقائد ​فيلق القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ بغارة أميركية استهدفت سيارتهم على طريق مطار بغداد الدولي". يذكر أن أبو مهدي المهندس هو جمال جعفر محمد علي آل إبراهيم، ويتولى منصب نائب رئيس الحشد الشعبي في العراق ويبلغ من العمر 66 عاما. و​اللواء​ قاسم سليماني هو قائد فيلق القدس، منذ العام 1998، وهو فرقة تابعة للحرس الثوري الإيراني ومسؤولة عن العمليات العسكرية والعمليات السرية خارج الحدود الإقليمية لإيران، ويبلغ من العمر 62 عاما.

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