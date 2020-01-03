ماركو روبيو: إيران ووكلاؤها أخطأوا بتجاهل تحذيرات واشنطن

علق السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، على إغتيال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني بقصف صاروخي أميركي في بغداد، مؤكدا أن "الإجراءات الأميركية تتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها".
واعتبر روبيو في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إيران ووكلاؤها أخطأوا بتجاهل تحذيرات واشنطن"، مشددا على أن "قوة القدس الإيرانية هي التي اختارت التصعيد، وإيران اختارت تجاهل هذه التحذيرات لأنهم اعتقدوا ان الرئيس دونالد ترامب كان مقيدًا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية".
ولفت الى أنه "في مواجهة هجمات الحرس الثوري المتكررة، مارست الولايات المتحدة الأميركية والرئيس ترامب ضبطًا مثيرا للإعجاب"، مشيرا الى أن "ترامب وضع خطوطا حمراء ووضح عواقب عبورها وبالتالي إيران وميليشياتها يتحملون المسؤولية الكاملة عن إحداث هذه اللحظة الخطيرة أمامنا الآن".
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