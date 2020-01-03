ماركو روبيو: إيران ووكلاؤها أخطأوا بتجاهل تحذيرات واشنطن

علق السيناتور الجمهوري ​ماركو روبيو​، على إغتيال قائد فيلق ​القدس​ في الحرس الثوري ال​إيران​ي ​قاسم سليماني​ بقصف صاروخي أميركي في ​بغداد​، مؤكدا أن "الإجراءات الأميركية تتوافق مع التحذيرات التي أطلقتها".

واعتبر روبيو في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "إيران ووكلاؤها أخطأوا بتجاهل تحذيرات ​واشنطن​"، مشددا على أن "قوة القدس الإيرانية هي التي اختارت التصعيد، وإيران اختارت تجاهل هذه التحذيرات لأنهم اعتقدوا ان الرئيس ​دونالد ترامب​ كان مقيدًا بسبب الانقسامات السياسية الداخلية".

ولفت الى أنه "في مواجهة هجمات الحرس الثوري المتكررة، مارست ​الولايات المتحدة الأميركية​ والرئيس ترامب ضبطًا مثيرا للإعجاب"، مشيرا الى أن "ترامب وضع خطوطا حمراء ووضح عواقب عبورها وبالتالي إيران وميليشياتها يتحملون المسؤولية الكاملة عن إحداث هذه اللحظة الخطيرة أمامنا الآن".