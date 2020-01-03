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بعد مقتل سليماني.. ترامب يغرد بصورة العلم الأمريكي
الجمعة 3 يناير 2020
نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر تتضمن صورة العلم الأمريكي بدون أي تعليق.
وتأتي هذه التغريدة، عقب إعلان مسؤولين أمريكيين لوكالة رويترز أن القوات الأمريكية استهدفت هدفين على صلة بإيران في العاصمة العراقية بغداد.
وكان الجنرال الإيراني قاسم سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري، قد لقي مصرعه مع نائب رئيس ميليشيات الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس عقب استهداف موكبهما على طريق بغداد الدولي.
وقد أقر الحرس الثوري الإيراني بمقتل سليماني، فيما أعلن المتحدث باسم الحشد الشعبي أن الأمريكيين والإسرائيليين قد قتلوا سليماني والمهندس على حد قوله.
وكانت مصادر في الميليشيات قالت، إن ممثلين عن الحشد كانوا يستقبلون ”ضيوفا مهمين“ في مطار بغداد حيث استقل الجميع مركبتين استهدفهما صاروخان.
وقالت مصادر في ميليشيات الحشد الشعبي لرويترز، إن "خمسة من أعضائه واثنين من ”الضيوف“ قتلوا في ضربة جوية استهدفت عرباتهم داخل مطار بغداد الدولي. جاء ذلك بعد أن أعلنت خلية الإعلام الأمني التي يديرها الجيش العراقي عن سقوط ثلاثة صواريخ كاتيوشا على مطار بغداد".
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